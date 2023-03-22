Петр Толстой считает, что выход из ВТО, ВОЗ, МОК - это вопрос времени

Эпоха, когда Россия ориентировалась на МВФ, Всемирный банк и прочие "международные организации", безвозвратно ушла. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в рамках конференции "Россия - Африка в многополярном мире".

ВТО, ВОЗ, МОК, МУС и прочие подобные организации - это все "клубы по интересам", сказал он. России они не нужны.

"Мы больше никогда туда не вернемся. Даже если формальное членство сегодня сохраняется по нерасторопности некоторых чиновников исполнительной власти, то по смыслу близко не будет никаких советов этих международных клубов, которые, как танки прошедшей войны, останутся в музее истории", - сказал Толстой.

Он регулярно призывает выйти из ВОЗ и прочих глобальных структур. И указал, что люди постоянно ему задают один и тот же вопрос: когда мы наконец выйдем из этих организаций?