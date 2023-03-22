Песков назвал статью о нежелании КНР наращивать поставки газа из РФ "малоквалифицированным вбросом"

В Кремле опровергли информацию о "нежелании" Пекина наращивать поставки газа из России.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти публикации похожи на "малоквалифицированные вбросы", "реальность совсем другая".

Представитель Кремля заверил, что Россия и Китай планируют расширять сотрудничество в сфере поставок российского газа, передает РИА Новости.

Также Песков отметил, что реакция коллективного Запада на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву носила недружественный характер. При этом для Кремля важна не реакция Запада на данный визит, а его результат, подчеркнул он.