22 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге закроют от парковки еще две улицы

Начиная с апреля в Екатеринбурге запретят парковаться на еще двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что остановка и стоянка транспорта будет запрещена для повышения пропускной способности городских улиц. Речь идет об участках

  • на обеих сторонах улицы Декабристов - от переулка Университетский до проезда вдоль военного госпиталя;
  • на четной стороне улицы Розы Люксембург - от проезда между зданием № 42б на улице Куйбышева и зданием № 54а, а также на улице Розы Люксембург до начала парковки возле здания № 54 на улице Розы Люксембург.

На участках появятся соответствующие знаки. Водителей просят быть внимательнее и не пренебрегать соблюдением ПДД.

Теги: парковка, улица, Екатеринбург



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