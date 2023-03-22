В Екатеринбурге закроют от парковки еще две улицы

Начиная с апреля в Екатеринбурге запретят парковаться на еще двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что остановка и стоянка транспорта будет запрещена для повышения пропускной способности городских улиц. Речь идет об участках

на обеих сторонах улицы Декабристов - от переулка Университетский до проезда вдоль военного госпиталя;

на четной стороне улицы Розы Люксембург - от проезда между зданием № 42б на улице Куйбышева и зданием № 54а, а также на улице Розы Люксембург до начала парковки возле здания № 54 на улице Розы Люксембург.

На участках появятся соответствующие знаки. Водителей просят быть внимательнее и не пренебрегать соблюдением ПДД.