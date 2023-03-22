22 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Магнитогорске участника СВО в военной форме не пустили в караоке-бар

В Магнитогорске участника СВО не пустили в караоке-бар из-за военной формы. Об этом в социальных сетях сообщала сестра бойца, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, ее брат приехал в отпуск из зоны СВО. Они поехали в клуб "Молли", мужчина был в военной форме. Ночью после клуба они решили зайти в караоке-бар, но его не пустил охранник.

"Спрашивает человек в форме с вами, мы да. Он хорошо. Минуту подождите и уходит. Выходит и говорит – с вас 5 т. за форму и проходите. Мой братишка хотел оплатить, но меня понесло, начался переполох, они вызывали Росгвардию ", - написала женщина в группе "Черное&Белое Магнитогорск".

Охранники, по словам женщины, ей сказали, что посетители его боятся из-за формы, он агрессивный. "В баре были болельщики "Авангард", они все вышли и были просто удивлены происходящим", - отметила она.

Теги: участник СВО, военная форма, караоке-бар,



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