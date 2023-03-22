Варфоломей приехал в Литву и объявил поддержку расколу

Глава Фанара константинопольский патриарх Варфоломей прибыл в Литву, где подписал с местным режимом соглашение. Он дал понять, что после Украины, где он поддержал и усилил раскол, теперь он возьмется за Литву.

"Данное соглашение заложит твердую основу для укрепления наших отношений и будет способствовать восстановлению сообщества константинопольского патриархата в Литве", - сказал Варфоломей.

В 1990-х Фанар проделал это в Эстонии, где создал раскольническую "Эстонскую апостольскую православную церковь". Она была в несколько раз меньше канонической Церкви, но при этом получила практически все православные святыни и недвижимость Эстонии.

В прошлом году несколько священников Виленско-Литовской епархии РПЦ начали выступать за переход под власть Фанара. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий лишил их сана за провокацию раскола. Однако Варфоломей вмешался, заявив, что "восстанавил" их сан и они могут продожать свою деятельность.

Накануне ушедший в раскол литовский священник Виталис Даупарас сообщил, что режим уже начал процесс по учреждению экзархата Фанара. Как сказал Варфоломей, он прибыл, чтобы "восстановить историческую справедливость" и создать там подчиненную ему организацию.

"Несмотря на то что митрополит Иннокентий весь последний год пытался убедить власти Литвы в своей лояльности и в нелояльности к России, ему фактически поставили ультиматум: или Виленско-Литовская епархия уходит в раскол, или получает такие же гонения, как на Украине", - пишет "Царьград".

Характерно, что митрополит Иннокентий заявил об "уважении и почтении к высокому сану главы константинопольского патриархата", с которым РПЦ прекратила церковное общение как с раскольником. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид возмущен подобным низкопоклонством.

"Хоть какое-то уважение если ни к себе, то к епископскому сану должно быть!? Время пришло, и они готовы "выражать уважение, целовать стамбульский сапог и давать все что попросят". Русской Православной Церкви нужно делать выводы, серьезные выводы из всего, что происходит", - написал патриарший экзарх.