22 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба РУДН

Госдума попросила вернуть РУДН имя Патриса Лумумбы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий попросил министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова вернуть Российскому университету дружбы народов (РУДН) имя Патриса Лумумбы.

Его поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Он связал борьбу с нацизмом, конфликт на Украине и борьбу с "западной позицией".

"Он [Патрис Лумумба] погиб за свою позицию, борясь за суверенитет, независимость своего государства, антизападную позицию", - заявил Володин за пленарном заседании Госдумы.

Патрис Лумумба - конголезский политический и государственный деятель левонационалистического толка, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения её независимости в июне 1960 года, национальный герой Демократической Республики Конго, поэт и один из символов борьбы народов Африки за независимость. Основатель (1958) и руководитель партии Национальное движение Конго. Был отправлен в отставку с поста премьер-министра в ходе Конголезского кризиса в сентябре 1960 года и арестован, но быстро освобождён и повторно задержан 1 декабря. Передан на территорию Катанги и убит 17 января 1961 года.

Теги: рудн, патрис лумумба, госдума



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