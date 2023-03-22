Жители Уфы почувствовали подземные толчки после землетрясения в Афганистане

В Уфе жители нескольких домов, которые расположены в разных частях города, почувствовали землетрясение.

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, подземные точки в основном ощущались на верхних этажах зданий. Предположительно, они стали следствием афтершоков землетрясения в Афганистане, случившегося 21 марта.

Повреждений зданий не зафиксировано, передает ТАСС.

Напомним, сильное землетрясение с эпицентром на севере Афганистана произошло в Средней Азии во вторник. Толчки ощущались в Узбекистане и Таджикистане, Индии и других странах региона.

По данным СМИ, магнитуда землетрясения в Афганистане составила 6,8 балла. Сообщалось о нескольких погибших.