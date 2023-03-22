Глава СКР поручил разобраться в истории с вырубкой "Круглого леса" на Широкой речке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился провести проверку после сообщения о вырубке деревьев в "Круглом лесу" на Широкой речке. На месте зеленой зоны хотят возвести новостройки, против чего выступают местные жители.

"К главе СК России А.И. Бастрыкину в Приемную "ВКонтакте" поступило обращение о сохранении леса в жилом микрорайоне "Широкая речка" города Екатеринбурга. В целях коммерческой застройки жилой недвижимостью там планируется вырубка деревьев, что создает угрозу уничтожения краснокнижных растений, произрастающих на территории природной зоны. Обращения в уполномоченные органы результата не принесли", – сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой займется и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов, после чего представит доклад Бастрыкину.

Напомним, что на месте вырубленных деревьев "Железно Екатеринбург" намерен построить около 140 тыс. кв.м. жилья. Мэрия Екатеринбурга одобрила застройку еще в 2021 году, утвердив планировку микрорайона. Позднее, в сентябре 2022 года, администрация внесла изменения в правила землепользования и застройки, изменив зонирование участка под "Круглым лесом". Таким образом, часть леса, отданная под развитие застройки разделилась на две зоны: зона среднеэтажной жилой застройки и территория общего пользования. Другая часть леса в документах все еще является зоной для отдыха населения.

В начале года Госэкспертиза одобрила строительство в микрорайоне "Красная горка".

Против строительства выступают местные жители, утверждающие о необходимости сохранить зеленые насаждения. Помимо акций и пикетов, зоозащитники даже нашли на территории леса краснокнижные растения, однако все протесты активистов игнорируются. В мэрии ранее отмечали, что территория не входит в состав городских лесов, а потому по документом лесом не считается.