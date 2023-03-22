В Чувашии выявили третий случай сибирской язвы у человека

В Чувашии выявили третий случай заболевания сибирской язвой. Специалисты мониторили контактировавших с двумя первыми заболевшими и выявили мужчину, на ухе которого выступило пятно багрово-фиолетового цвета, передает РИА Новости со ссылкой на республиканский минздрав.

15 марта глава республики Олег Николаев сообщил, что два жителя Цивильского района заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они дома на карантине.