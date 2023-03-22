22 Марта 2023
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Армия и ВПК Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Награжденный Путиным герой СВО пять месяцев не может получить положенную выплату

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов поведал о вопиющем случае, когда награда не может найти своего героя уже почти полгода.
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Как рассказал политик в своем Telegram-канале, молодой контрактник отличился на поле боя и в октябре прошлого года указом президента Владимира Путина его наградили медалью "За отвагу". Однако, по данным депутата, положенную за медаль выплату боец до сих пор не получил.

"Потому что кое-кто в тылу пять (!) месяцев не может оформить нужные документы. Вот и получается, что пока парни на передовой штурмуют позиции противника, некоторые персонажи своим безответственным бездействием роняют авторитет всей нашей доблестной Армии в глазах жен, матерей, детей военнослужащих и простых парней-героев", - заявил Иванов и отметил, что "так нельзя".

Депутат обратился к военному прокурору Центрального военного округа с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, на прошлой неделе Максим Иванов сообщил, что четверо пропавших в зоне СВО уральцев нашлись живыми.

Теги: медаль, выплата, боец, награда, СВО



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