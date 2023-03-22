Кассовое исполнение бюджета нацпроектов к середине марта составило 15,6%

Кассовое исполнение бюджета нацпроектов на 2023 год к середине марта составило 156%, сообщил директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина РФ Николай Бегчин. По его словам, в этом году только запланированных бюджетных расходов по нацпроектам 3 трлн руб., а еще часть средств может быть дополнительно выделена, например, из резервного фонда правительства.

В прошлом году итоговый бюджет нацпроектов составил более 3,3 трлн руб., больше всего дополнительных средств из резервного фонда правительства выделили на проекты в области строительства и ремонта дорог, жилье и образование. Перераспределено было 386 млр руб., при этом почти 90 млрд руб. были сданы обратно в резервный фонд, они оказались невостребованы. Кассовое исполнение составило 98,7%. Наиболее низкое исполнение по "Цифровой экономике", "МСП".

Директор департамента бюджетного планирования госпрограмм Минэкономразвития Денис Тюпышев отметил, что все 28 наццелей, установленных президентом Путиным, погружены в госпрограммы или нацпроекты. "2022 год был достаточно сложным, но в целом он был достаточно успешным для нацпроектов, уровень исполнения их 87,7%. Самый высокий уровень достижения по проектам "Образование", "Наука", отстают "Здравоохранение", "Безопасные и качественные дороги" и "Туризм", - рассказал чиновник на круглом столе в Совете Федерации.

Он добавил, что, согласно опросам, отношение населения к нацпроектам улучшилось на 6% по сравнению с 2021 годом. Информированность при этом немного снизилась. "Изменилась повестка, и фокус внимания был переключен", - оправдался Тюпышев.