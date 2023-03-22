Кравцов: Профориентация становится одним из ключевых элементов суверенной системы образования

Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации "Билет в будущее", организованный Министерством просвещения РФ в "Екатеринбург-ЭКСПО", посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Как заявил министр, в новой парадигме образования большое внимание будет уделено профориентации учащихся, по словам Кравцова, это одна из основных задач для построения суверенной системы образования, которая будет построена на лучших традициях дореволюционного и советского образования, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня перед системой среднего профессионального образования и высшего профессионального образования стоит задача подготовки квалифицированных кадров под запросы экономики. У колледжей появляется возможность создавать свои предприятия.

В рамках единой модели разработан профориентационный минимум для проведения мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся, который включает в себя три уровня на выбор: первый уровень – базовый, не менее 40 часов в учебный год, второй – основной уровень 60 часов в год и продвинутый уровень не менее 80 часов в учебный год. Каждый уровень будет складываться из обязательных 34 часов в год внеклассной деятельности и определенных образовательных мероприятий в рамках воспитательной, дополнительной деятельности плюс взаимодействие с родителями. Целевой аудиторией профминимума станут школьники 6-11 классов, а это около 8 млн детей.

В некоторых регионах ученики смогут продемонстрировать свои знания на предпрофессиональных экзаменах, состоящих из теоретической и практической части: теорию проверит школа, а практику будут сдавать в вузах, где ученики могут получить дополнительные баллы и использовать их при поступлении в учреждение среднего профессионального образования или в вузы. Уже утвержден проект по созданию инженерных классов, судо- и авиа- строительных профилей в 23 регионах нашей страны.

"Я помню, когда я учился, у нас по четвергам были учебно-методические комбинаты, которые мы посещали, знакомились с той или иной профессией. Понятно, что сегодня у нас есть и информационные технологии и возможность их использовать для знакомства с той или иной профессией, профессий стало больше, но то, что нам нужно работу систематизировать – это очевидно. Наша цель – сделать лучшую в мире систему школьного образования. Что это значит? Ребенок, получив знания – может себя реализовать, мы должны максимально раскрыть все его таланты", – сказал Кравцов.