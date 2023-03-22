Развожаев опроверг сообщения об эвакуации из Крыма паромными переправами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения об эвакуации паромными переправами из Крыма.

"Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь", - написал Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, "укронацисты начали информационную атаку", поступают сообщения о перехвате радиосигнала радиостанций.

В среду утром Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. На некоторое время было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в городе.