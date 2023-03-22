В Челябинской области компанию оштрафовали на 1,2 млн рублей за срыв сроков строительства детсада

В Челябинской области компанию "Стройтранссоюз" оштрафовали на 1,2 млн рублей за неисполнение муниципального контракта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Контракт на строительство детского сада в Копейске был заключен в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" приоритетного национального проекта "Демография".

Выполнить работы было необходимо до 30 ноября 2022 года, но компания не исполнила обязательства. В отношении подрядчика было возбуждено административное дело.

Напомним, в январе Челябинский областной суд оставил без изменения приговор директору ООО "Стройтранссоюз", осужденному к 4 годам в колонии общего режима за мошенничество при строительстве биатлонного центра. По версии следствия, обвиняемый воспользовался отсутствием надлежащего контроля со стороны директора спортшколы имени Ишмуратовой и вносил заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения как об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования на объекте, так и о стоимости затрат на их выполнение и поставку.

В результате обвиняемый похитил более 39 млн руб.