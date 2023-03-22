22 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Мишустин провел рокировки в оргкомитете празднования 300-летия Екатеринбурга

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внес ряд изменений в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга.

Документ за подписью премьер-министра опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, в состав оргкомитета включены три новых человека: директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев, заместитель министра культуры России Надежда Преподобная и первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

В свою очередь, из состава исключены несколько человек. Это Александр Ковальчик (экс-глава аппарата администрации Екатеринбурга, ныне глава Среднеуральска), Андрей Козицын (экс-гендиректор УГМК, покинул свой пост в июле 2022 года), Галина Кулаченко (экс-заместитель свердловского губернатора и министр финансов региона, ушла в отставку в декабре 2020 года), Денис Мамонтов (экс-министр экономики и территориального развития Свердловской области, ныне министр природных ресурсов и экологии региона) и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Напомним, недавно заработал специальный сайт к 300-летию Екатеринбурга. Там собраны все проекты и направления подготовки к празднику, а также интересные факты и события из жизни столицы Урала. Свой юбилей город отметит в августе этого года.

Теги: оргкомитет, 300-летие, Мишустин, Екатеринбург



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