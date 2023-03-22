РФ нарастила поставки в Европу рыбы, которую не могут себе позволить сами россияне

Санкции и контрсанкции между Россией и Евросоюзом не помешали увеличить объем поставок в ЕС российской рыбы на 18,7% в 2022 году. Также выросла и стоимость экспорта, при этом российская рыба продается со значительным дисконтом, пишет "Коммерсант".

Россия наряду с Китаем, Норвегией и США считается одним из основных поставщиков рыбной продукции в Европу, а Европа, в свою очередь, является одним из самых привлекательных рынков сбыта.

Накануне стало известно, что Минсельхоз России собирается исключить из госпрограммы развития рыболовства цель довести среднедушевое потребление рыбы в РФ до 25 кг в год. Значительная часть россиян не может себе позволить есть рыбу вообще, не говоря уж про такие количества.