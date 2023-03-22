Экс-директор "Россети Тюмень", обвиняемый в миллионных хищениях, скончался

Бывший гендиректор АО "Россети Тюмень" Олег Петров, которого обвиняют по двум уголовным делам о присвоении средств, скончался, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В связи со смертью уголовные дела в отношении него буду прекращены.

Напомним, в апреле 2022 года в отношении Петрова возбудили уголовное дело о присвоении 9 млн рублей. Его поместили под домашний арест. Следствие касается событий, происходивших в 2009-2020 годах, в период замещения Петровым должности генерального директора ТРК (Томской распределительной компании). В июне стало известно о втором аналогичном деле, ущерб по которому составил 8 млн рублей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).