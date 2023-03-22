22 Марта 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Экс-директор "Россети Тюмень", обвиняемый в миллионных хищениях, скончался

Бывший гендиректор АО "Россети Тюмень" Олег Петров, которого обвиняют по двум уголовным делам о присвоении средств, скончался, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В связи со смертью уголовные дела в отношении него буду прекращены.

Напомним, в апреле 2022 года в отношении Петрова возбудили уголовное дело о присвоении 9 млн рублей. Его поместили под домашний арест. Следствие касается событий, происходивших в 2009-2020 годах, в период замещения Петровым должности генерального директора ТРК (Томской распределительной компании). В июне стало известно о втором аналогичном деле, ущерб по которому составил 8 млн рублей. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Теги: Олег Петров, Россети Тюмень, уголовное дело



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Ранее 06.04.2022 16:15 Мск Задержан гендиректор "Россети Тюмень"


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