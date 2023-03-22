22 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Рябков: Продолжив полеты БПЛА над Черным морем, США нарвется на контрмеры России

Вашингтон "нарывается" на контрмеры Москвы, заявляя о намерениях продолжать полеты в той зоне, где введен особый режим из-за проведения СВО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с упавшим в Черном море американским беспилотником.

Дипломат отметил, что БПЛА залетел в зону, где Россия ввела особый режим, связанный с проведением специальной военной операции на Украине. По его словам, Вашингтон "демонстративно, цинично и в публичной форме" отрицает правомерность таких шагов и сообщает о продолжении разведывательных полетов в регионе.

"Они, что называется, "нарываются" в таком случае, на наши контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение", — цитирует ТАСС Рябкова.

Напомним, 14 марта беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и рухнул. В Минобороны РФ заявили, что контакта с американским дроном не было, он упал в результате резкого маневрирования.

Теги: рябков, сша, черное море, беспилотники



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