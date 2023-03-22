Благодаря господдержке астраханские предприятия в 2022 году смогли заключить 12 экспортных контрактов с партнерами из Беларуси

Минэкономразвития Астраханской области при содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства организовало встречу членов делегации из Могилевской области (Беларусь) с представителями астраханского бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Белорусские компании традиционно являются нашими надежными деловыми партнерами. Торговый оборот Астраханской области с Беларусью в прошлом году вырос на 35%. В регионе зарегистрировано 11 компаний с участием капитала дружественной страны. Развитие нашего двустороннего сотрудничества является бесспорным приоритетом. Поэтому для нас важно оказать поддержку и астраханским, и белорусским предпринимателям в налаживании деловых контактов", — отметил министр экономического развития Астраханской области Мансур Гаджиев.

Как сообщила генеральный директор Фонда Ирина Азарова, в 2022 году при содействии Центра региональные компании заключили 12 экспортных контрактов на поставку товаров в Беларусь на сумму около ＄2 млн. В этом году Центр обеспечит участие астраханских предпринимателей в трех специализированных выставках на территории Беларуси — «Белагро-2023», «Продэкспо-2023», «МИРЗОО-2023». Также проведет реверсную бизнес-миссию из Беларуси в Астрахань. Специалисты Центра оказывают содействие в продвижении продукции местных компаний через Белорусскую универсальную товарную биржу, ведут поиск и подбор партнеров в Республике.

Зампредседателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар представил экономический потенциал своего региона и предложил развивать сотрудничество. Астраханские экспортно ориентированные предприятия «Гранд Фиш», «Седой Каспий», «Инвест Групп», «Сад Маринад», «Белуга», «Некст», «Астраханские консервы» презентовали свою продукцию. На этой наделе, как сообщил заместитель директора АРК «Белуга» Максим Сергеев, планируется отправка в Беларусь первой партии щучьей икры. Сотрудничество и контракт стали возможны благодаря участию в Seafood Expo Russia.

Один из членов белорусской делегации, руководитель ООО «Тройка-2003» Андрей Дрожден подчеркнул значимость встречи: «Нам оказали радушный прием. Мы уже договорились о заключении контрактов с астраханскими предприятиями. Планируем укреплять и развивать сотрудничество».

Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. Центр действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируется Минэкономразвития региона. Он расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (Астрахань, ул. Ульяновых, 10). Связаться с его специалистами можно по тел.: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00. За новостями ЦПЭ можно следить в телеграм-канале и группе ВКонтакте.