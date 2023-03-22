22 Марта 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась за 2022 год более, чем на 6%

Усиление профилактики, создание единой системы оказания медицинской помощи по профилю «фтизиатрия» и новой системы лекарственного менеджмента, укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы позволили снизить заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области в 2022 году более чем на 6%.

При этом, пока заболеваемость в регионе остается значительно выше средних значений по стране – работа по данному направлению продолжает быть на особом контроле областных властей. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, о ситуации с заболеваемостью туберкулёзом и развитии фтизиатрической помощи в Новосибирской области рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Отметим, что показатель заболеваемости этой инфекцией в регионе уменьшается ежегодно на протяжении 10 лет, в 2022 году заболеваемость по территории Новосибирской области снизилась на 6,3%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

туберкулез, флюорография, медицина, врач(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Тема профилактики и лечения туберкулеза для Новосибирской области сохраняет свою актуальность, особенно важна иммунопрофилактика для детского населения. Задачи по активизации профилактической работы по туберкулезу в нашем регионе были ранее обозначены Президентом РФ», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

В предшествующий период в Новосибирской области создана единая система оказания специализированной медицинской помощи по профилю «фтизиатрия». Объединение областной туберкулезной больницы и противотуберкулезного диспансера позволило обеспечить полную преемственность стационарного и амбулаторного этапов лечения. Создана новая система лекарственного менеджмента, позволяющая упростить лекарственное обеспечение пациентов на всех этапах лечения. Оптимизирована маршрутизация для больных, нуждающихся как в амбулаторной, так и в стационарной помощи. Реализуется пилотный проект, по внедрению модели оказания противотуберкулезной помощи на основе пациент ориентированного подхода. В прошлом году приступил к работе новый диагностический корпус детской туберкулезной больницы.

Правительство Новосибирской области уделяет большое внимание комплексному развитию противотуберкулёзной службы региона, укреплению её материально-технической базы. Сегодня начался новый этап ее модернизации. В планах на ближайший период – создание централизованной бактериологической лаборатории и строительство новых и реконструкция существующих зданий диспансерных отделений, а также усиление профилактической работы.

Теги: заболеваемость туберкулезом, фтизиатрия, иммунопрофилактика



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