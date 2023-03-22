Депутат Альшевских прокомментировал приговор, вынесенный украинским режимом

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области, член комитета по экономической политике Андрей Альшевских прокомментировал приговор, который ему и его 19 коллегам заочно вынес суд Украины. Депутат признал, что не знает "как реагировать на эту клоунаду".

"Кто читал сайт украинского генпрокурора, тот в цирке не смеется. И вот как реагировать на эту клоунаду?! По примеру старшего товарища советовать судьям и прокурорским внимательно смотреть в небо?.. Как никак под Богом и ракетами все ходят. Современная Украина – псевдогосударство. Власть в нем захвачена неонацистами, террористами в результате переворота. Все, кто после 2014 года занимает ключевые посты, в том числе в правоохранительной системе, – соучастники преступного Майдана. Они нужны западным "хозяевам" до поры до времени, спасать, выручать их не будут", - заявил Альшевских.

Он также добавил, что каждый, кто ответственен в незаконном преследовании российских депутатов, позднее ответит.

Напомним, что 20 депутатов Госдумы украинский режим заочно приговорил к 15 годам лишения свободы. Причиной стало якобы посягательство со стороны парламентариев "на территориальную целостность Украины". Поводом послужила поддержка обращения к президенту РФ с просьбой признать ДНР и ЛНР в феврале 2022 года в качестве независимых и суверенных государств. А также то, что они проголосовали за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ДНР и ЛНР с Россией.