В Челябинске отменили все гайд-парки
В Челябинской области признали утратившим силу постановление об определении специальных мест для проведения публичных мероприятий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Утратили силу восемь постановлений. В частности, постановление об определении единых мест на территории региона для проведения публичных мероприятий, а также семь постановлений с поправками к нему.
"Правительство обязано принять новый перечень гайд-парков, как минимум по одному в каждом муниципальном образовании области. До этого проведение публичных мероприятий в, уже бывших, гайд-парках без уведомления властей запрещено", - рассказали в пресс-службе регионального отделения "Яблока".
Напомним, Седьмой кассационный суд оставил в силе решение Второго апелляционного суда, признавшего недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков три площадки – Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко.