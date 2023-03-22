В Челябинске отменили все гайд-парки

В Челябинской области признали утратившим силу постановление об определении специальных мест для проведения публичных мероприятий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Утратили силу восемь постановлений. В частности, постановление об определении единых мест на территории региона для проведения публичных мероприятий, а также семь постановлений с поправками к нему.

"Правительство обязано принять новый перечень гайд-парков, как минимум по одному в каждом муниципальном образовании области. До этого проведение публичных мероприятий в, уже бывших, гайд-парках без уведомления властей запрещено", - рассказали в пресс-службе регионального отделения "Яблока".

Напомним, Седьмой кассационный суд оставил в силе решение Второго апелляционного суда, признавшего недействительными постановления областного правительства, исключившие из перечня гайд-парков три площадки – Алое поле, а также площадки в парке Гагарина и в сквере Колющенко.