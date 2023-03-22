22 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

На СвЖД завершены восстановительные работы на месте схода 15 вагонов

Восстановительные работы на перегоне Свердловской железной дороги, где случился массовый сход вагонов, завершены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, вечером 21 марта на перегоне Екатеринбург-Сортировочный – Екатеринбург-Пассажирский произошел сход 15 вагонов грузового поезда с известняком. Ранее сообщалось о 13 вагонах.

Сегодня около 10 часов утра восстановительные работы на месте схода были завершены. В ликвидации последствий задействовались восстановительные поезда со станций Екатеринбург-Сортировочный и Каменск-Уральский и более 90 железнодорожников.

Как отметили в пресс-службе, происшествие не повлияло на работу Свердловской магистрали. Движение поездов не прерывалось и идет в штатном режиме. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, причины инцидента выясняются.

Теги: вагоны, сход, работы, перегон



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