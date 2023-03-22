22 Марта 2023
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Политика
Фото: telegram.org/mash

Экс-главу волгоградского СУСК приговорили к 20 годам колонии по делу о покушении на губернатора

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии экс-главу волгоградского СУСК Михаила Музраева по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

Кроме того, Музраева суд лишил звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград, передает РИА Новости.

Его сообщник, бизнесмен Владимир Зубков, приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома главы региона. Они пытались поджечь здание. Один из фигурантов дела позднее сообщил, что это было сделано по требованию Музраева.

Музраев был задержан в июне 2019 года, в отношении него были возбуждены дела о терроризме, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину он не признавал.

Теги: Михаил Музраев, приговор, покушение



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