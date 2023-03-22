22 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Астрахань приведут в порядок в ходе месячника по благоустройству города

Астрахань будет в ближайшее время приведена в порядок. Дворы, улицы, скверы и парки очистят общими усилиями. Районы областного центра поделят на сектора, за которыми закрепят школы, ВУЗы, организации и депутатов. Такое поручение дал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин главе областного центра Олегу Полумордвинову, сообщает пресс-служба губернатора.

Городской администрации необходимо будет разработать план организации месячника. Губернатор уточнил, что облагораживать территории будут во всех районах Астрахани.

Олег Полумордвинов сообщил, что чистоту на улицах города наводят ежедневно утром и вечером. Однако есть участки, которые требуют особого внимания. Ко всему прочему, местным коммунальным службам не хватает возможностей в организации уборки.

"Считаю, благоустроить город можно только совместными силами. Мало наладить синхронную работу между жителями и коммунальными службами. Важно сохранить порядок и в дальнейшем", - считает Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также на совещании обсуждали состояние астраханских дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за последние три года в городе отремонтировали 38 дорожных полотен. В планах на нынешний сезон - ремонт еще 22 объектов.

Пер. Соболева - Тенистая(2020)|Фото: Накануне.RU

Отремонтируют и тротуары на улицах. В прошлом году на пешеходных зонах обновили 52 тыс. кв. метров в плиточном исполнении и 22 тыс. кв. метров - в асфальтовом. В начале этого года дорожники заменили уже три тыс. кв метров. Ямочный ремонт запланировано начать с 10 апреля.

Теги: мгорь бабушкин, месячник, нацпроект, дворы, тротуары



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