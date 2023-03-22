Заявления о приеме в семью ребенка можно будет подать через "Госуслуги"

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о том, чтобы государственному банку данных о детях-сиротах разрешить обмен данными с государственными информационными системами. Так, граждане смогут подавать заявления о желании принять на воспитание ребенка в семью через портал госуслуг.

Законопроект расширяет перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях. В частности, вносится информация об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных, соблюдении опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечении сохранности их имущества, выполнении опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.

При этом расширяемый законопроектом перечень сведений, включаемых в государственный банк данных о детях, не изменяет объема полномочий органов опеки и попечительства, утверждается в пояснительной записке. Как отмечает замминистра просвещения Андрей Корнеев, это делается и сейчас, просто теперь предусматривается возможность хранения этой информации в электронном виде.



