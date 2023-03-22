В Крыму взломали радиостанции, их экстренно отключают

В Крыму неизвестные взломали ряд FM-радиостанций и выдали в эфир предупреждение об "эвакуации" с полуострова при помощи паромных переправ из-за угрозы атаки.

Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что эти объявления являются ложными, чтобы заблокировать сигнал сейчас отключаются радиопередатчики.

Ранее в других регионах страны уже несколько раз взламывались серверы радиостанций и телеканалов, хакеры передавали сигнал воздушной тревоги и предупреждение об эвакуации.