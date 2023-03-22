ФСБ задержала банду фальшивомонетчиков в Дагестане

Годовой объем поддельной продукции превысил 1 млрд рублей. Проведены обыски, изъято оборудование для печати денег, арестованы 11 человек.

По данным ведомства, группировка сбывала крупные партии поддельных банкнот в различных субъектах России.

ФСБ РФ сообщила о раскрытии группы фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей.





