ФСБ задержала банду фальшивомонетчиков в Дагестане
ФСБ РФ сообщила о раскрытии группы фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане поддельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей.
Члены организованного преступного сообщества (ОПС) организовали производство фальшивых денег на территории Левашинского района республики.
По данным ведомства, группировка сбывала крупные партии поддельных банкнот в различных субъектах России.
Годовой объем поддельной продукции превысил 1 млрд рублей. Проведены обыски, изъято оборудование для печати денег, арестованы 11 человек.