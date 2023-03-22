22 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

В России создадут реестр производителей пива

В России будет усилен госконтроль за производством пивоваренной продукции. Будет создан специальный госреестр производителей этой продукции. Такой закон приняла Госдума. 

Он направлен на повышение легальности производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Автор проекта зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отмечает, что он позволит уйти от "серого" рынка пива и пивных напитков и повысит качество продукции, которое оставляет желать лучшего.

Так, принятый закон снижает допустимый порог максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пивоваренной продукции с существующих 300 тыс. до 100 тыс. декалитров (декалитр равен 10 литрам. - прим. Накануне.RU) в год, при котором у производителей не возникает обязанности по оснащению основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.

Также вводится реестр производителей пивоваренной продукции. В отношении производителей с мощностью не более 100 тыс. декалитров в год предусматривается упрощенный порядок их включения в реестр. Вести реестр будет Росалкогольрегулирование. Производители, не включенные в реестр, не имеют права производить пивоваренную продукцию.

При этом производителей, которые по состоянию на 31 августа 2023 года имеют разрешение использовать основное технологическое оборудование с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год без оснащения автоматическими средствами учета объема готовой продукции, будут включать в реестр автоматически. И до 1 сентября 2026 года к ним не будет применяться ответственность за нарушение требований об оснащении оборудования автоматическими средствами измерения. Однако автоматическое включение в реестр не станет автоматическим карта-бланшем для производителей: с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года будут проведены выездные оценки их соответствия обязательным требованиям.

В прошлом году зафиксировано заметное снижение розничных продаж пива. Данных за год еще нет. Пр разным оценкам, доля нелегального пива в России достигает от 5% до 15%.

Теги: пиво, реестр



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