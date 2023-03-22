В Екатеринбурге стартуют работы по преображению набережной реки Исеть

Строители готовы приступить к реализации проекта преображения набережной реки Исеть. Работы вскоре начнутся, а к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга, пилотный участок от улицы Ткачей и до пешеходного моста напротив нового ЖК уже будет завершен. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Работы на этом участке вот-вот начнутся. К августу появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр. Также будет создана велосипедная инфраструктура. Создадим новую точку притяжения в городе, еще одно прекрасное место для отдыха и прогулок. В результате, напомню, горожане получат непрерывный прогулочный маршрут длиной порядка четырех десятков километров", - отметил градоначальник.

После завершения работ на этом участке, строители приступят к благоустройству территории от пешеходного моста до границ дома по улице Машинной, 1в/3. Работы планируется начать уже в этом году, а завершить в 2024 году.

Напомним, что 21 марта в Екатеринбурге завершилось онлайн-голосование за лучшую концепцию развития набережной Исети. В голосовании приняли участие 9,5 тысяч человек. Всего было представлено семь работ от семи команд - как местных, так и столичных. Спустя два дня жюри определились с проектом-победителем – им стал проект "Сплав" консорциума TOBE + Openfabric из Санкт-Петербурга и Роттердама.

Авторы проекта считают, что Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности. Именно потому участок в центре города может превратиться в оазис биоразнообразия. Это будет парк для активных жителей города при максимальном сохранении зеленой инфраструктуры. Более того, каждый из участков набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития.

Добавим, что в рамках реконструкции набережной Исети прямо за ледовой ареной УГМК появится пешеходный мост, соединяющий берега реки. Проект "Уральский лес" разработало бюро "S&P Ландшафтная архитектура", а после утвердила администрация Екатеринбурга

На реализацию проекта планируется потратить 1 млрд 316 млн 731 тыс. 503 рубля 60 коп. Предполагается, что строительство моста и реконструкция улицы Народной Воли от 8 Марта до левого берега Исети завершится к 30 сентября 2024 года. Компания также займется реконструкцией улицы Степана Разина между улицами Народной Воли и Декабристов, где планируется заменить асфальт и светофоры.

Центральный мост должен стать местом для встреч, где горожане смогут собираться для крупных мероприятий или встречаться после спортивных матчей, крупных выставок и концертов, проводимых на "УГМК-арене".