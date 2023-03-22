Коммерческому директору Собчак предъявили окончательное обвинение

Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову предъявлено окончательное обвинение, следствие по его делу завершено. Накануне суд продлил арест Суханову и двум другим фигурантам дела о вымогательстве – бывшему главному редактору журнала Tatker Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву – до 24 июня.

По версии следствия, за удаление публикации о Сергее Чемезове в Telegram-канале "Тушите свет" Суханов, Романовский и Бигаев требовали 11 млн руб. По статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) им может грозить до 15 лет колонии. В доме Собчак проходили следственные действия, но сама она не стала фигуранткой дела. В ноябре она публично извинилась перед Чемезовым.