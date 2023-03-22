В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ "Мегаполис"

В среду утром из торгового центра "Мегаполис" в Екатеринбурге в срочном порядке эвакуировали посетителей.

Судя по короткому видео, опубликованному в сообществе "Инцидент Екатеринбург", всех, кто пришел в ТЦ, вывели на улицу. Причина эвакуации не уточняется.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге эвакуировали людей из зданий нескольких вузов – УрГАУ, УГЛТУ и УрГУПС. Сообщалось, что туда поступили сигналы о минировании. В результате всех студентов и преподавателей срочно вывели на улицу.

После проверки никаких бомб обнаружено не было.