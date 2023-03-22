Юбилейный десятый форум «Технопром» пройдет в августе 2023 года в Новосибирской области

22 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Юбилейный десятый форум «Технопром» пройдет в августе 2023 года в Новосибирской области

Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение правительства региона №186-рп 21 марта подписал губернатор Андрей Травников.

В соответствии с документом, в ближайшее время будет создан программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели и сформирована деловая программа форума. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка.

Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона. «Технопром» проводится ежегодно, с 2022 года его проведение в Новосибирской области с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Технопром в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Технопром» стал ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

В 2022 году площадка форума в Новосибирской области приняла участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.

Теги: технопром-2023, андрей травников, сибирская венчурная ярмарка.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети