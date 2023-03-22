Юбилейный десятый форум «Технопром» пройдет в августе 2023 года в Новосибирской области

Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение правительства региона №186-рп 21 марта подписал губернатор Андрей Травников.

В соответствии с документом, в ближайшее время будет создан программный комитет по подготовке X международного форума технологического развития «Технопром-2023» в формате Российской научно-технологической недели и сформирована деловая программа форума. В интеграции с «Технопромом» традиционно пройдет XVII Сибирская венчурная ярмарка.

Форум организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области через активное включение региона в формирование нового технологического уклада и укрепления инвестиционной привлекательности региона. «Технопром» проводится ежегодно, с 2022 года его проведение в Новосибирской области с участием федеральных структур предусмотрено распоряжением Правительства Российской Федерации. Форум традиционно пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

«Технопром» стал ключевой российской площадкой по обсуждению актуальных вопросов технологического развития России. В его работе в разные годы принимали участие Президент России Владимир Путин, руководство правительства РФ, ключевые инновационные, технологические компании, широкий круг экспертов, представители зарубежных государств.

В 2022 году площадка форума в Новосибирской области приняла участие 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч – очно. Выступили более 800 спикеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона. Присутствовали делегации 19 стран, а в онлайн-режиме за мероприятиями форума наблюдали из 60 стран.