22 Марта 2023
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

На Ямале на гранты "Газпром нефти" запустят новые социальные проекты

"Газпром нефть" объявила победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города". В ЯНАО более 60 проектов получат финансирование до миллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в компании, главное условие получения гранта - гарантия социального эффекта. Самые востребованные проекты в городах и селах были определены по итогам онлайн-голосования жителей, а финалисты - экспертным советом.

Победители конкурса из ямальского региона отметились позитивными инициативами в сферах экологии, спорта, творчества и образования. Так, в Муравленко состоится цикл мероприятий для помощи мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. В Ноябрьске обустроят уникальную площадку для занятий интеллектуальными видами спорта и реализуют экопроект "Другой взгляд на пластик".

На Ямале на гранты "Газпром нефти" запустят новые социальные проекты(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Программу "Родные города" в ЯНАО на протяжении многих лет поддерживают компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Заполярье", "Газпромнефть-Ямал" и "Меретояханефтегаз".

"Очень приятно, что жители Ноябрьска и Муравленко так неравнодушно относятся к своим городам, хотят делать их лучше, развивая социальные связи и общественные пространства. Здесь мы с ними мыслим в одном направлении, и рады поддержать самые интересные проекты" - рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

В этом году на конкурс поступило много интересных заявок экологической, образовательной и творческой направленностей.

На Ямале на гранты "Газпром нефти" запустят новые социальные проекты(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль отметил, что поддержку получают проекты, которые направлены на развитие комфортной среды для жизни людей в регионах присутствия компании.

"Что особенно важно – почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений" - подчеркнул он.

На Ямале на гранты "Газпром нефти" запустят новые социальные проекты(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

Грантовый конкурс "Газпром нефти" проводится ежегодно в городах и селах Ямала, Ханты-Мансийского округа, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. Общая сумма выделенных грантов уже превысила четверть миллиарда рублей, а участие в проектах приняли свыше 100 тыс. жителей.

Теги: родные города, гранты, газпром нефть, социальные проекты



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