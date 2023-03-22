Госдума приняла закон о штрафах за движение тяжелого транспорта по дорогам общего пользования

За движение тяжеловесного или крупногабаритного транспорта по дорогам общего пользования без специального разрешения владельцев автомобилей будут привлекать к административной ответственности. Соответствующий закон приняла Госдума.

Суть закона состоит в том, что, согласно статье 12.21.1 КоАП РФ, движение крупногабаритного транспортного средства без специального разрешения влечет наложение административного штрафа на водителя, на ответственных за перевозку должностных лиц и собственника. Однако в 2019 году Конституционный Суд РФ постановил, что водитель управляет транспортным средством на основании трудового договора с собственником, поэтому отвечать должен работодатель.

Закон устанавливает максимальный штраф 400 тысяч рублей для собственника грузовика за превышение более чем на 50 сантиметров допустимых габаритов грузовика без специального разрешения либо за превышение более чем на 50 процентов допустимой массы транспортного средства.