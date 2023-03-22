22 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роструд объяснил отсутствие проверок по ситуации с Wildberries

Роструд не проводил проверки по ситуации вокруг маркетплейса Wildberries и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) компании, так как участники конфликта работают вне рамок трудовых отношений. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

"Это споры хозяйствующих субъектов - пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся", - пояснил Шкловец ТАСС.

"Мы гражданско-правовые [отношения] не рассматриваем", - добавил он.

По словам Шкловца, прокуратура иногда приглашает инспекторов Роструда на проверки, если есть необходимость, но по ситуации с Wildberries пока не обращалась.

14 марта несколько ПВЗ устроили забастовку и отказались выдавать товары людям. "Бунт" массовым не получился - многие ПВЗ продолжили работу в штатном режиме. Известно, что некоторых бастующих компания уволила. Тем не менее, история получила большую огласку.

Отметим, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил о том, что в министерстве разберутся в сложившейся в маркетплейсе ситуации. По его словам, площадка должна соблюдать традиционные нормы трудового законодательства. Согласно законодательству Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости - там "традиционные трудовые отношения", пояснил Котяков журналистам.

Теги: Роструд, Wildberries



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