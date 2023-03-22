22 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:СКР

В Челябинске СК проверит реабилитационный центр после отказа лечить ребенка с инвалидностью

В Челябинской области СК проводит проверку из-за отказала частного реабилитационного центра обслуживать ребенка с инвалидностью из-за оплаты сертификатом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в частном медицинском центре отказались провести лечебные процедуры ребенку-инвалиду так как мать ребенка представила к оплате региональный сертификат на реабилитационные процедуры.

О произошедшем женщина рассказала вице-губернатору Ирине Гехт. Она, как и другие родители, с 2023 года имеет право ежегодно получать сертификат на реабилитацию на 100 тысяч рублей. Он действует и в госорганизациях, и в частных учреждениях. Средства по сертификату перечисляются по факту оказания услуг, а не по предоплате.

Теги: ребенок, реабилитационный центр, инвалид,



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