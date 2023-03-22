22 Марта 2023
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Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" приняла участие в командно-штабном учении под управлением МЧС России

"Транснефть – Сибирь" приняла участие во всероссийском командно-штабном учении (КШУ) по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных наступлением пожароопасного периода и весеннего половодья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Учение проводилось в течение двух дней, цель – проверка организации оповещения, принятие решений и организация взаимодействия при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечении восстановительных работ, а также оценка взаимодействия предприятия и ведомственных служб.

Практические действия отрабатывались по двум вводным. По сценарию из-за ухудшения погодных условий и угрозы паводка в регионе был введен режим повышенной готовности, затем режим "ЧС" с дальнейшим возникновением очаговых лесных "пожаров" вблизи границ производственных объектов. После получения сигнала на предприятии было выполнено всеобщее оповещение, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, организовано взаимодействие с органами местного самоуправления и структурами МЧС по вопросам проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Проверена готовность сил и средств профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных дружин предприятия.

"Транснефть – Сибирь" приняла участие в командно-штабном учении под управлением МЧС России(2023)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

Участники тренировки в подразделениях предприятия отработали действия по тушению условного лесного пожара в охранной зоне магистральных нефтепроводов, на площадочных объектах. Помимо объектовых добровольных пожарных дружин, к тушению условных возгораний привлекались также силы и средства пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы.

В ходе КШУ была подтверждена готовность подразделений АО "Транснефть – Сибирь" к локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. В результате совместных действий структурных подразделений предприятия цели командно-штабного учения были достигнуты.

Теги: Транснефть – Сибирь, учения, ликвидация ЧС во время половодья



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