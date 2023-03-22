Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли еще 18 беженцев

Сегодня ночью в Тюмень из Херсонской области прибыли 18 вынужденных переселенцев, в том числе два ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Информационного центра Правительства Тюменской области.

Прибывших на вокзале встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры. Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будет оказана медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Отметим, что на прошлой неделе в Тюменскую области прибыли еще 17 переселенцев из Херсона

В феврале власти Тюменской области отчитались, что тюменская служба занятости трудоустроила более 200 граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Рабочие места подбирают по их профессиям: машинист крана, слесарь, швея, токарь, электрогазосварщик, продавец, повар, парикмахер и другие. При отсутствии вариантов подходящей работы, граждане могут пройти профессиональное обучение. По направлению органов службы занятости этой возможностью воспользовались уже 30 человек.

Всего работодатели Тюменской области предлагают 19 200 вакансий. Зарегистрированных безработных в регионе порядка 3 100 человек. С начала 2023 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 3 900 человек. Трудоустроено за этот же период порядка 1 600 человек.