В Магнитогорске спасли двух детей из горящей квартиры

В Магнитогорске на пожаре в квартили обнаружили двух детей, которые находились без присмотра взрослых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей. После вскрытия квартиры в ней были обнаружены мальчики 4 и 9 лет. Детей передали работникам медицинской помощи, а после осмотра родственникам.

Очаг пожара был обнаружен в ванной комнате. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.