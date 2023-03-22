Начальника участка "Уралэлектромаша" судят за падение рабочего с 11-метровой высоты

В Каменске-Уральском ожидает суда начальник ремонтно-строительного участка крупного предприятия. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 11 июля прошлого года: начальник ремонтно-строительного участка ЗАО "Уралэлектромаш" дал устное задание бригаде участка убрать кровлю главного корпуса обмоточно-пропиточного цеха от мусора – веток с тополиным пухом. Причиной стало то, что упавшие ветки приводили к забиванию ливневых стоков. При этом, как показало расследование, рабочих не обеспечили средствами индивидуальной защиты – в том числе страховочными предохранительными веревками.

В результате выполнения задания под весом одного из работников произошло обрушение кровли. Мужчина провалился сквозь нее и упал на землю с высоты 11 метров. В результате он получил многочисленные травмы, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело начальника участка направлено на рассмотрение в Синарский районный суд.