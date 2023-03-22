22 Марта 2023
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Завершено расследование дела администратора Telegram-канала "Адские бабки"

СКР завершил расследование дела Инны Чуриловой, администратора Telegram-каналов "Адские бабки" и "Финансовый караульный", пишет "Коммерсант". Ее обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. с топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Якобы, за эти деньги предлагалось блокировать негативную информацию о персоне в перечисленных выше каналах.

Чурилова вину полностью признала и заключила сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство.

Вместе с Чуриловой по этому делу проходили также администратор Ольга Архарова и журналистка Александра Баязитова. Последняя работала на Telegram-канал "Адские бабки", но вину не признает, она находится в СИЗО, тогда как Чурилову перевели под домашний арест.

Теги: инна чурилова, вымогательство, блок на негатив, telegram-канал, александра баязитова



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