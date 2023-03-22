МИД РФ: В Лондоне не осознают последствия применения оружия с обедненным ураном

В МИД РФ считают, что замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения.

"Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам дипломата, использование боеприпасов с обедненным ураном является геноцидом по отношению к населению территорий, где применяется такой вид вооружения.

Напомним, Великобритания намерена поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Среди них – бронебойные снаряды, которые могут использоваться боевыми танками Challenger 2, а также американскими танками Abrams и немецкими Leopard 2.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявление Голди. По его словам, Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.