22 Марта 2023
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Политика В России Украина
Фото: duma.gov.ru

На Украине заочно осудили на 15 лет 20 депутатов Госдумы

Украинский режим заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 20 депутатов Госдумы за "посягательство на территориальную целостность Украины", сообщает офис генпрокурора. Также у них "конфисковано" имущество.

Поводом стала поддержка обращения к президенту РФ с просьбой признать ДНР и ЛНР в феврале 2022 года в качестве независимых и суверенных государств. А также то, что они проголосовали за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ДНР и ЛНР с Россией.

В настоящее время прокуроры идет такой же "процесс" в отношении еще 44 депутатов Госдумы.

Заочно осуждены: Сергей Алтухов, Андрей Альшевских, Ольга Амельченкова, Андрей Аникеев, Григорий Аникеев, Валентина Артамонова, Отари Аршба, Алена Аршинова, Тимофей Баженов, Зариф Байгускаров, Николай Борцов, Вадим Булавинов, Дмитрий Исламов, Михаил Кузьмин, Денис Майданов, Николай Панков, Юрий Петров, Ольга Пилипенко, Валентина Пивненко, Дмитрий Погорелый.

"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - заявило СБУ.

Ранее режим также объявил подозрение 10 российским судьям Конституционного Суда (КС) РФ, причастным к "легитимизации" возвращения четырех регионов в состав России. Речь идет об одобрении Федерального конституционного закона о принятии регионов в состав России, которые проходили через КС. Им тоже готовят 15 лет тюрьмы за "посягательство" на исторические российские территории.

Напомним, также СБУ заочно предъявила подозрение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину за содействие созданию в новых регионах подразделений СК РФ.

На днях СБУ объявила о подозрении главе правительства ДНР Виталию Хоценко за "вывоз украинского зерна".

В свою очередь, СК РФ привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые причастны к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Интересно, что громкие судебные решения выносятся на Украине тогда, когда нужно отвлечь внимание от происходящего на фронте. Так, после потери Соледара, когда Киев умалчивал об этом событии, там в очередной раз заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича. Сейчас это может быть связано с боями в Артемовске.

Теги: Украина, суд, депутаты, Госдума



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