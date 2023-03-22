22 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургское предприятие заплатит дочери погибшего сотрудника 1 миллион рублей

В Екатеринбурге прокуратура добилась компенсации морального вреда от предприятия дочери погибшего сотрудника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 8 августа 2020 года. При проведении работ, связанных с металообработкой, на сотрудника 1952 г.р. упала монтажная вышка, от чего тот скончался.

Во время судебного заседания прокуратура заключила, что именно работодатель допустил нарушения в сфере охраны труда, а именно не провел инструктаж перед началом работ, не обучил своих сотрудников и не проверил их уровень знаний требований охраны труда.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга согласился с доводами прокурора и вынес решение о взыскании в пользу дочери погибшего компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Теги: компенсация, суд, рабочий, прокуратура



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