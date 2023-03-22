Жителю тюменского села для возвращения из Тюмени надо ехать в Свердловскую область

В Тюмени на IV Градостроительном форуме на сессии "Развитие регионального рынка домостроения: тренды и проблемы, итоги и перспективы" обсудили транспортную доступность областных населенных пунктов. Оказалось, для того, чтобы попасть в одно из сел Тюменской области, приходится делать крюк и ехать... в соседнюю Свердловскую область.

Президент Объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина отметила - есть проблемы с проездом к различным населенным пунктам. Возле села Успенка отменен поворот с тракта, поэтому жители вынуждены ехать по тракту в Свердловскую область, чтобы развернуться и приехать в село.

Село Успенка расположено в 41 км от Тюмени, в Тюменском районе.