Из Екатеринбурга возобновляют прямые авиарейсы в Волгоград

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновляются прямые авиарейсы в Волгоград.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, рейсы между Екатеринбургом и Волгоградом выполнялись до декабря 2022 года. Начиная с 30 марта 2023 года к выполнению полетов по маршруту приступает авиакомпания NordStar.

Рейсы запланированы на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю – по четвергам. Вылет из Екатеринбурга в 16.30, прибытие в 17.00. Отправление из Волгограда – в 18.30, прилет в Кольцово – в 22.50. Везде указано местное время.

Как отмечают в Кольцово, Волгоград – популярное у уральцев направление полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток на нем превысил 15 тысяч человек.