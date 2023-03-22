Рогозин надеется "затрофеить пару "Леопардов" для добровольцев

Экс-глава Роскосмоса, а ныне – добровольный участник СВО Дмитрий Рогозин надеется добыть трофейный танк для своих товарищей по отряду.

"Миномет - друг добровольца. Но друзей не выбирают. В наших добровольческих отрядах есть и артиллеристы, и танкисты, и лётчики. Да вот только ни танков, ни самолётов еще нет. Воюем минометами и противотанковыми орудиями, а также дронами и ПТУРами. Но есть надежда скоро затрофеить пару "Леопардов". Ждём не дождёмся", - написал Рогозин в Telegram-канале.

Он также прокомментировал новости о том, что Великобритания собирается поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном: "Основной угрозой от урана считается токсичность — так, она в миллион раз опаснее для человека, чем радиоактивное воздействие. В результате удара или взрыва формируется оксид урана, загрязняющий местность и попадающий внутрь дыхательных путей человека, из-за чего возникает риск онкологических заболеваний".