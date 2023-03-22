Свердловский облсуд оправдал директора Музея истории, осужденного за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд оправдал директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которого ранее оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию РФ. Судья постановил, что Пушкарев не совершал действий, дискредитирующих российских военных и спецоперацию, а потому решение суда первой инстанции отменено.

Напомним, 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях. Во время суда Пушкарев заявил, что не имеет никакого отношения к публикации. Он также добавил, что музей, напротив, собирает помощь для беженцев с Украины, просто об этом не распространяется.

Назначение Пушкарева на должность директора Музея вызвало вопросы у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК, а в соцсетях выступал против проведения СВО. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Пригожин пообщались по телефону, и градоначальник не стал увольнять Пушкарева "по первому требованию".