22 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь

Черноморский флот сегодня утром отбил атаку морских беспилотников в Севастополе, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Военные корабли не пострадали.

"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что от взрывов в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Пострадавших нет.

Ранее движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было приостановлено. Жители города сообщали о громких звуках взрывов.

Telegram-канал Shot писал, что примерно в то же время, когда были зафиксированы взрывы, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря.

Теги: беспилотники, севастополь, черноморский флот



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